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    Нарвское предприятие Fortaco меняет владельцев

    Компания Fortaco Estonia, производящая металлоконструкции в Нарве, вскоре сменит владельцев: принадлежащая финнам материнская компания переходит под контроль американской инвестиционной фирмы.

    Нарвское предприятие Fortaco Estonia изготавливает металлоконструкции для грузовой, строительной, сельскохозяйственной, а теперь ещё и военной техники.Фото: Елизавета Кузнецова
    Не далее как в мае ДВ сообщали о том, что с началом войны в Украине у Fortaco Estonia очень быстро увеличился объем заказов, особенно в сфере обороны.

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