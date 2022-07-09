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9 июля 2022 в 8:55 Поделиться:









Эксперт: к осени цены на энергоносители достигнут небывало высокого уровня

По словам эксперта, влияние цен на энергоносители и общей инфляции также явно ощущается на рынке недвижимости Фото: Shutterstock

По словам руководителя отдела розничных банковских услуг Luminor Танеля Ребане, сложная геополитическая ситуация и инфляция, которая уже давно набирает обороты, приведут к тому, что к осени цены на энергоносители достигнут небывало высокого уровня. Хотя сейчас, возможно, уже поздно начинать замену системы отопления дома, стоит подумать о возможных альтернативах на будущее.

«Предстоящий период холодов обещает быть тревожным. Цены на энергоносители в этом сезоне не просто временно высоки, но и обещают еще больше вырасти в холодный период. И стоит вспомнить, что в предыдущий период государственная поддержка помогла облегчить ситуацию, – сказал руководитель отдела розничных банковских услуг. – Однако в нынешней ситуации не стоит полагаться только на поддержку, поэтому надо как можно раньше начать думать о других решениях – будь то замена системы отопления или утепление дома».