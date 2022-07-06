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    За что мы все-таки платим? Как формируется счет за электричество, если у вас биржевой пакет

    Поставщики электричества и сетевых услуг предлагают разные пакеты. Как выбрать правильный?Фото: Shutterstock

    Энергетический кризис заставил людей посмотреть в свои счета за электричество и начать разбираться, за что они вообще платят и насколько выгоден тот или иной пакет. Помимо платы за само электричество и его доставку, ваш счет включает еще ряд расходов. В этой статье ДВ анализируют, как все-таки формируется финальная цена для потребителей с биржевым пакетом.

    Чем больше человек потребляет электричества, тем важнее для него дополнительные условия договора, которые влияют на финальную цифру расхода.

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