За что мы все-таки платим? Как формируется счет за электричество, если у вас биржевой пакет

Энергетический кризис заставил людей посмотреть в свои счета за электричество и начать разбираться, за что они вообще платят и насколько выгоден тот или иной пакет. Помимо платы за само электричество и его доставку, ваш счет включает еще ряд расходов. В этой статье ДВ анализируют, как все-таки формируется финальная цена для потребителей с биржевым пакетом.
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