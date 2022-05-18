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Кристьян Пруул

18 мая 2022 в 13:56 Поделиться:









Эстония может облегчить влияние инфляции, однако затормозить рост цен трудно

Райво Варе предупредил, что всякие разговоры о «временной инфляции» это чепуха, и о них можно забыть. Цены не только останутся высокими, но и продолжат расти до тех пор, пока Россия продолжает войну в Украине. Фото: Liis Treimann

Волки сыты, овцы целы – такого решения для инфляции не существует, считает Райво Варе. По его словам, правительству все же придется выплачивать субсидии.

Поскольку причины роста цен, унесшего пятую часть, а у самых бедных слоев – до трети покупательной способности, лежат в большинстве своем за пределами Эстонии, возможностей остановить его здесь мало.