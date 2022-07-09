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9 июля 2022 в 9:17 Поделиться:









Поставщики услуг общепита и продавцы приглашаются к сотрудничеству на Таллиннских днях моря

Таллиннские дни моря 2022 пройдут 25–28 августа. Регистрация торговых точек и точек общепита продлится до 25 июля. Фото: Grete Liis Reimand

Организаторы Таллиннских дней моря 2022 приглашают к сотрудничеству предприятия сферы общественного питания, предлагая разместить свои прилавки и палатки на самом крупном в Эстонии посвящённом морю семейном празднике, который пройдёт в конце августа. К сотрудничеству приглашаются также продавцы всевозможных товаров особого спроса, соответствующих атмосфере фестиваля, сообщает столичная горуправа.

Открыть торговые точки на Таллиннских днях моря предлагается всем, у кого есть особенные и прелестные товары, подходящие морскому фестивалю. Особо приветствуются эстонские сувениры, украшения, предметы одежды и тому подобное.

Очень приветствуются также участие тех, кто предлагает на месте или на вынос рыбные блюда или блюда с морепродуктами. Но, поскольку организаторы хотят предоставить гостям праздника максимально разнообразный гастрономический опыт, к участию, конечно же, приглашаются и те, кто специализируется на мясных блюдах. Кроме того, на фестивале будут очень рады поставщикам веганской и вегетарианской еды.

«Таллиннские дни моря — самый крупный фестиваль, который пройдёт в столице нынешним летом. Ожидается, что в нём примут участие десятки тысяч гостей, как местных жителей, так и прибывающих издалека», — сказал Кристьян Саар, руководитель команды организаторов Таллиннских дней моря.

«Таллиннские дни моря 2022 пройдут в круизной зоне порта Ванасадам, в Лётной гавани, яхтенных портах Ноблесснер и Хэвен Какумяэ. Так что, выбор мест, где можно расположить свой прилавок или палатку с едой или товарами, достаточно широк. Все, кого заинтересовало это предложение, найдут необходимые контакты на сайте Таллиннских дней моря», – добавила координатор по питанию и торговле на Таллиннских днях моря Анника Коуру.

Таллиннские дни моря 2022 пройдут 25–28 августа. Регистрация торговых точек и точек общепита продлится до 25 июля.