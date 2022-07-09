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    Selver объединят с TKM King

    Объединенная фирма продолжит работу под названием Selver.Фото: Andras Kralla

    Концерн Tallinna Kaubamaja запланировал объединение своих дочерних предприятий - компании TKM King и торговой сети Selver.

    Слияние планируется завершить в 2022 году, сообщил в пятницу концерн Tallinna Kaubamaja.
    Объединенная фирма продолжит работу под названием Selver – членом правления компании останется нынешняя руководитель Selver Кристи Ломп, передает rus.err.ee.
    Ранее TKM King закрыла свои обувные магазины ABC King и SHU, продолжив заниматься оптовой торговлей.
    После слияния TKM King с Selver импортом обуви и других промышленных товаров будет заниматься последнее предприятие.

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