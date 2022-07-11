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    Экономист Банка Эстонии: коалиция невидимыми чернилами подписалась под повышением налогов

    Экономист Банка Эстонии Пеэтер ЛуйкмельФото: Банк Эстонии

    По словам экономиста Банка Эстонии Пеэтера Луйкмеля, ни один политик впоследствии не осмелится отменить меры поддержки населения, прописанные в новом коалиционном соглашении. Это, в свою очередь, означает, что рост налогов в будущем неизбежен.

    Об этом Луйкмель сказал в передаче Kuum Tool на радио Äripäev.

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