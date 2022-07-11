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11 июля 2022 в 10:03 Поделиться:









Китай возвращает ковидные ограничения из-за вспышек более заразного варианта вируса

Фото: Liu Ying, Scanpix

Города по всему Китаю вновь вводят ковидные ограничения из-за распространения более заразного варианта штамма Omicron – BA.5. В связи с новым витком эпидемии закрываются в том знаменитые казино в Макао и другие предприятия, не связанные с обеспечением жизнедеятельности.

Власти Макао, который сейчас переживает серьезную вспышку Covid-19, в минувшую субботу объявил о недельном закрытии всех второстепенных предприятий, включая казино, с сегодняшнего дня. Уже второй раз за нынешний год локдаун вводят власти 13-миллионного города Сиань.

Американское издание Financial Times приводит данные японского инвестиционного банка Nomura, согласно которым ковидные ограничения вернули власти уже 11 городов. Общее число жителей, затронутых новыми локдаунами, составляет 114,8 млн человек или чуть больше чем 8% населения Китая.

Новый цикл ограничений уже привел к замедлению темпов роста экономики Китая и увеличению инфляции. Данные, опубликованные Национальным бюро статистики, свидетельствуют, что потребительские цены выросли до 2,5% в годовом исчислении в июне в сравнении с 2,1% в мае.