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12 июля 2022 в 12:58 Поделиться:









С 24 февраля ЕС заморозил активы российских олигархов на 14 млрд евро

Фото: JOHN THYS, AFP, Scanpix

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс на пресс-конференции в Праге сообщил, что с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину на счетах в ЕС были заморожены активы российских олигархов общей суммой 13,8 млрд евро.

«На данный момент мы заморозили, поступившие от олигархов и других организаций 13,8 миллиарда евро, это уже довольно много», — заявил Дидье Рейндерс. По его словам, 12 млрд из них приходятся на всего пять государств-членов ЕС, Еврокомиссия ожидает активизации усилий и со стороны остальных членов содружества.

В конце июня международная рабочая группа по санкциям, заявила, что ее участники, в том числе несколько стран ЕС, заблокировали активы на сумму 30 миллиардов долларов, принадлежащие российским олигархам и чиновникам.