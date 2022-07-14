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    141-й день войны в Украине: взрывы в Виннице, обстрелы Николаева, договор о вывозе зерна, Порошенко в Таллинне

    Разрушения после обстрелов Винницы (14 июля 2022). Фото предоставлено Associated press Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям.Фото: Ukrainian Emergency Service via AP / Scanpix

    Идет 141-й день войны России в Украине. Главное, что случилось к полудню 14 июля.

    Военные действия. Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки отразил наступление россиян на двух направлениях: Славянском и Бахмутском (Донецкая область). Российская сторона, однако, утверждает, что один из городов Бахмутского района – Северск – находится под оперативным контролем сил ДНР и России.

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