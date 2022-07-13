140-й день войны в Украине: Германия пообещала перестать покупать российскую нефть, продолжаются переговоры по зерну

Тысячи тонн опасных удобрений продолжают храниться в порту Мууга

Из-за санкций, введенных ЕС в отношении России, в порту Мууга застряло 80 000 тонн удобрений, из них 12 000 тонн взрывоопасной аммиачной селитры, которая становится тем опаснее, чем дольше хранится в одном месте, сообщает Postimees.

Из-за санкций, введенных ЕС в отношении России, в порту Мууга застряло 80 000 тонн удобрений, из них 12 000 тонн взрывоопасной аммиачной селитры, которая становится тем опаснее, чем дольше хранится в одном месте, сообщает Postimees.