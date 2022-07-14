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    Кая Каллас официально объявила об отставке правительства

    Каллас предложила спикеру Рийгикогу созвать 15 июля внеочередное заседание, на котором она сделает политическое заявление и представит новое коалиционное соглашение.Фото: Liis Treimann

    В четверг утром премьер-министр и председатель Партии реформ Кая Каллас официально проинформировала правительство о решении уйти в отставку по собственной инициативе.

    При этом Кая Каллас предложила созвать в пятницу внеочередное заседание Рийгикогу, на котором она запросит мандат для новой правительственной коалиции с Isamaa и Социал-демократической партией, пишет rus.err.ee.
    Каллас предложила спикеру Рийгикогу созвать 15 июля внеочередное заседание, на котором она сделает политическое заявление и представит новое коалиционное соглашение.
    Учитывая соглашение Партии реформ, партии Отечество и Социал-демократической партии об образовании новой коалиции, глава государства предложил Кае Каллас как председателю Партии реформ сформировать новое правительство.
    Президент Алар Карис предварительно побеседовал с председателями всех парламентских партий, чтобы получить свежий обзор внутриполитических тенденций.
    «Я ожидаю правительственную коалицию, которая, несмотря на лето, сразу приступит к работе и в которой все министры сразу займутся политическим управлением в своих сферах ответственности», – сказал президент Карис.
    По словам главы государства, и в нынешней ситуации уход премьер-министра в отставку и представление Рийгикогу основ формирования нового правительства являются естественной частью функционирования парламентского государства. «Поддержка большинства в парламенте даст новому правительству силу, привлечение оппозиции – это не простое обещание или фигура речи, а нормальный способ государственного управления», – сказал президент Карис.
    Президент Карис встретится в ближайшие дни с кандидатами в министры новой коалиции, чтобы получить обзор их намерений в части политического управления в их сферах ответственности.
    Согласно Конституции, кандидата на должность премьер-министра назначает глава государства, а полномочия для формирования правительства ему дает парламент. После этого глава государства назначает на должность правительство, и министры приносят перед Рийгикогу должностную присягу.

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