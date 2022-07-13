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13 июля 2022 в 12:38 Поделиться:









Подписание коалиционного договора пройдет в пятницу

В пятницу также пройдет вторая внеочередная сессия, на которой Каллас, как ожидается, получит мандат на формирование нового правительства. Фото: Liis Treimann

В пятницу председатели трех партий, которые сформируют будущее правительство, подпишут коалиционный договор – в тот же день премьер-министр Кая Каллас подаст в отставку и попросит мандат на формирование нового правительства.

Председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс сообщил ERR , что в пятницу состоится внеочередное заседание Рийгикогу, на котором премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) подаст в отставку; также в этот день пройдет вторая внеочередная сессия, на которой Каллас, как ожидается, получит мандат на формирование нового правительства.

По словам Ляэнеметса, подписание коалиционного соглашения состоится между этими сессиями.

Лидер соцдемов отметил, что на следующей неделе также будет проведено несколько внеочередных заседаний Рийгикогу: «Прежде всего, необходимо провести третье чтение нескольких законопроектов. На следующей неделе также состоятся приведение к присяге министров и замещающих членов Рийгикогу, которые будут работать вместо новых членов правительства».

Реформист Март Вырклаэв уточнил, что в понедельник министры нового правительства принесут присягу в Рийгикогу, а во вторник присягу принесут уже новые депутаты парламента.