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15 июля 2022 в 14:17 Поделиться:









Путин снял Рогозина с поста главы «Роскосмоса». Его сменил вице-премьер Юрий Борисов

По данным источников «Медузы», Дмитрий Рогозин в ближайшее время должен перейти на работу в администрацию президента (АП) РФ. Фото: MAXIM SHEMETOV, Scanpix

Дмитрий Рогозин освобожден с поста главы «Роскосмоса». На его место назначен Юрий Борисов, ранее исполнявший полномочия вице-премьера РФ.

Соответствующие указы за подписью президента России Владимира Путина опубликованы на сайте Кремля, пишет « Медуза ».

О новом назначении Рогозина пока не сообщается.

65-летний Борисов работал вице-премьером с мая 2018 года, сменив на этом посту Рогозина. На должности зампредседателя правительства он среди прочего курировал космос и ВПК. До этого Борисов был замминистра обороны и замминистра промышленности и торговли.

По данным источников «Медузы», Дмитрий Рогозин в ближайшее время должен перейти на работу в администрацию президента (АП) РФ. При этом пост, который займет бывший глава «Роскосмоса», еще обсуждается. Один из источников «Медузы» сообщил, что Рогозин – один из кандидатов на пост главы администрации президента. Другие собеседники издания говорили, что он может стать одним из кремлевских кураторов самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также занятых российскими войсками территорий Украины.