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    Глава Департамента здоровья: новая волна коронавируса совсем близко

    Глава Департамента здоровья подчеркивает, что на данный момент ограничения вводить не планируется. Если же заболеваемость вырастет, будут рассматриваться легкие меры.Фото: Andras Kralla

    По оценке главы Департамента здоровья Биргит Лао, очередная волна коронавируса совсем близко. Ее пик может прийтись на октябрь, сказала Лао в интервью Eesti Päevaleht.

    Согласно «плану готовности к COVID-19», составленному Департаментом здоровья и Министерством социальных дел, рассматривается три варианта развития ситуации с коронавирусом в стране: легкая, тяжелая и новая пандемия.

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