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18 июля 2022 в 7:51 Поделиться:









Рост вкладов замедлился, а кредиты стали брать чаще

Кредитные обязательства компаний увеличились на 1% за квартал и на 5,1% в годовом сравнении. Фото: Shutterstock

Темпы роста вкладов населения замедлились с осени прошлого года и достигли уровня конца 2020 года. В то же время долговые обязательства домохозяйств выросли, сообщил Банк Эстонии.

По данным банка, в первом квартале кредитные обязательства домохозяйств увеличились на 2,6%, а долговая нагрузка – на 8,7% в годовом сравнении.