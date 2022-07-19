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    Эстония вновь в лидерах ЕС: инфляция в июне составила 22%

    В еврозоне инфляция в июне ускорилась до 8,6%, тогда как в мае этот показатель составлял 8,1%.Фото: Shutterstock

    По данным Евростата, самая высокая годовая инфляция в Европейском Союзе в июне вновь была в Эстонии.

    Самая низкая инфляция была на Мальте – 6,1%, во Франции – 6,5%, а в Финляндии – 8,1%, следует из данных Евростата.
    Самая высокая инфляция была в Эстонии – 22%, за ней следуют Литва – 20,5% и Латвия – 19,2%, передает rus.err.ee.
    В еврозоне инфляция в июне ускорилась до 8,6%, тогда как в мае этот показатель составлял 8,1%.
    Сильнее всего сказался на инфляции июньский рост цен на энергоносители, за которым последовал рост цен на продукты питания, алкоголь и табачные изделия.

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