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    Каллас: потребление газа в Эстонии к зиме сократится на 20%

    Премьер-министр Кая Каллас подтвердила, что сокращение потребления газа на 15% не создаст никаких проблем для Эстонии.Фото: Liis Treimann

    По словам премьер-министра Каи Каллас (Партия реформ), потребление природного газа в Эстонии уже значительно уменьшилось и к зиме сократится до четырех тераватт-часов год, поэтому снижение расхода газа на 15% в соответствии с рекомендацией Еврокомиссии не составит никаких проблем.

    «Потребление газа в Эстонии в реальности уже снизилось. В первой половине 2022 года мы потребляли на 18% меньше, чем в тот же период в 2021 году. Хотя исторически наше потребление газа составляло примерно пять тераватт-часов в год, теперь мы прогнозируем к зиме четыре тераватт-часа», – заявила Каллас в четверг на первой пресс-конференции нового правительства, передает rus.err.ee.
    Правительство одобрило также позицию Эстонии для заседания Совета ЕС на уровне министров энергетики. Она касается представленного накануне Еврокомиссией плана по сокращению потребления газа и соответствующего постановления, направленного на повышение готовности ЕС реагировать на возможное прекращение поставок газа из России.
    Каллас пояснила, что сначала в Евросоюзе попытаются сократить потребление газа на 15% на добровольной основе с 1 августа до конца марта следующего года – если это не удастся, то целевые показатели по сокращению потребления газа станут обязательными в связи с чрезвычайной ситуацией:
    «Мы поддерживаем эти цели по сокращению [потребления газа], а также поддерживаем то, что при значительных перебоях с поставками также должны учитываться предыдущие усилия государств-членов по сокращению своего потребления газа. Важно как можно скорее избавиться от российского ископаемого топлива, а также прекратить финансирование военной машины Путина, и государства-члены смогут сами выбрать, как в точности это сделать».

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