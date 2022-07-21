Eesti Gaas – о плане Еврокомиссии: жители Эстонии уже экономят газ

Вчера Еврокомиссия представила план по сокращению потребления газа, цель которого – снизить риски при прекращении или уменьшении поставок газа из России. План предусматривает сокращение потребления на 15% и затронет все страны-члены ЕС. По словам представителей Eesti Gaas, эстонцы уже начали сокращать потребление, поэтому необходимости во введении чрезвычайной ситуации нет.
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