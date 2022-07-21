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21 июля 2022 в 8:39 Поделиться:









Eesti Gaas – о плане Еврокомиссии: жители Эстонии уже экономят газ

В Eesti Gaas уверены, что надежность поставок газа в Эстонию находится на хорошем уровне. На фото: глава компании Маргус Каазик. Фото: Liis Treimann

Вчера Еврокомиссия представила план по сокращению потребления газа, цель которого – снизить риски при прекращении или уменьшении поставок газа из России. План предусматривает сокращение потребления на 15% и затронет все страны-члены ЕС. По словам представителей Eesti Gaas, эстонцы уже начали сокращать потребление, поэтому необходимости во введении чрезвычайной ситуации нет.

Согласно предложенному Брюсселем плану, потребление газа странами-членами ЕС должно снизиться на 15% с 1 августа этого года до 31 марта 2023 года по сравнению с их средним уровнем потребления за 2016-2021 гг.