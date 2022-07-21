Украинские беженцы останутся на борту Tallink до октября

Департамент социального страхования продлевает договор с компанией Tallink о размещении украинских военных беженцев на борту MS Isabelle до 7 октября, поскольку военные действия в Украине продолжаются, а ситуация на местном рынке сдаваемой в аренду недвижимости остается напряженной, сообщила пресс-служба Департамента социального страхования.
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