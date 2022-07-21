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21 июля 2022 в 7:08 Поделиться:









Украинские беженцы останутся на борту Tallink до октября

Военных беженцев на борту MS Isabelle начали принимать в апреле. Сейчас на пароме проживает 1906 беженцев из Украины, из них 591 – дети. Фото: Liis Treimann

Департамент социального страхования продлевает договор с компанией Tallink о размещении украинских военных беженцев на борту MS Isabelle до 7 октября, поскольку военные действия в Украине продолжаются, а ситуация на местном рынке сдаваемой в аренду недвижимости остается напряженной, сообщила пресс-служба Департамента социального страхования.

Число прибывающих в Эстонию военных беженцев из Украины снизилось, почти половина из тех, кто был размещен на предоставляемых государством временных жилых площадях, переселилась на постоянное место жительства. Все же поиск подходящего для беженцев жилья оказался более времязатратным занятием, чем предполагал департамент.