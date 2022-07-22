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22 июля 2022 в 12:54 Поделиться:









Число получателей прожиточного пособия в Таллинне выросло более чем в два раза

По сравнению с прошлым годом сумма выплаченных пособий выросла на 3,3 миллиона евро, число заявлений удвоилось (поступило на 6 933 ходатайства больше), а количество получивших помощь семей увеличилось почти в три раза - на 4 153. Фото: Shutterstock

За первые шесть месяцев текущего года в качестве прожиточного пособия в Таллинне было выплачено 5,7 млн евро, в тот же период прошлого года сумма выплат составила 2,4 млн евро, сообщает столичная пресс-служба.

В этом году было подано 15 044 заявления, помощь получили 6096 семей. При этом в тот же период прошлого года поступило 8111 ходатайств, на основании которых пособие было выплачено 1943 семьям. Таким образом, по сравнению с прошлым годом сумма выплаченных пособий выросла на 3,3 миллиона евро, число заявлений удвоилось (поступило на 6 933 ходатайства больше), а количество получивших помощь семей увеличилось почти в три раза - на 4 153.