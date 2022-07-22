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22 июля 2022 в 8:49 Поделиться:









Действовавший в Эстонии организатор мероприятий объявил о неплатежеспособности

TTJA просит потребителей, у которых есть билеты на отмененные мероприятия Bravo Events SIA, подать заявление управляющему по делу о неплатежеспособности. Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

Зарегистрированное в Латвии предприятие по организации мероприятий Bravo Events SIA объявило 14 июля о неплатежеспособности. Исходя из этого, всем потребителям предлагается подать свои претензии к продавцу по неисполненным обязательствам до 15 августа 2022 года, передает rus.err.ee.

В отношении продавца в Центр консультирования потребителей Европейского союза при Департаменте защиты прав потребителей и технического надзора Эстонии (TTJA) поступило около 20 обращений. Большинство обращений касались концерта Артура Пирожкова, который должен был состояться в Таллинне и постоянно переносился.

TTJA просит потребителей, у которых есть билеты на отмененные мероприятия Bravo Events SIA, подать заявление управляющему по делу о неплатежеспособности.