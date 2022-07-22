Enefit Power получила разрешение на отопление Нарвы сланцевым маслом
Разрешение касается 11-ого энергоблока Балтийской электростанции, который и снабжает Нарву электроэнергией. Фото иллюстративное. Фото: Liis Treimann
Департамент окружающей среды разрешил Enefit Power использовать сланцевое масло для отопления Нарвы до конца апреля 2023 года.
Разрешение касается 11-ого энергоблока Балтийской электростанции, который и снабжает Нарву электроэнергией.
Как сообщила ERR
специалист по коммуникациям Eesti Energia Кристина Костина, уже в пятницу планируют начать производство горячей воды для AS Narva Soojusvõrk с использованием сланцевого масла.
Костина добавляет, что сланцевое масло дешевле природного газа – это придает уверенности всем нарвитянам, что без горячей воды они не останутся.
Во вторник глава Enefit Power Андрес Вайнола заявил, что в случае получения официального разрешения Enefit Power сможет перейти с природного газа на сланцевое масло в течение нескольких часов. По его словам, в результате этого счета нарвитян за отопления снизятся более чем в два раза.
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