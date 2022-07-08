В Нарве введена чрезвычайная ситуация в сфере отопления
Власти Нарвы, как и предполагалось, объявили в пятницу чрезвычайную ситуацию в сфере отопления, сообщает ERR.
Мэр Нарвы Катри Райк.Фото: Лийз Трейманн
На основании принятого Нарвской горуправой решения компания Enefit Power будет ходатайствовать перед Департаментом окружающей среды о получении разрешения на использование сланцевого масла для отопления города, информирует ERR.
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