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    ЕС хочет закупать больше газа из Нигерии

    Добыче нефти и газа в Нигерии препятствуют коррупция и вандализм. Нигерийский СПГ-терминал Bonny Island в настоящее время работает на 60% мощности. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

    Европейский союз (ЕС) хочет импортировать больше сжиженного природного газа (СПГ) из Нигерии, заявил высокопоставленный чиновник Еврокомиссии Мэтью Болдуин, пишет Reuters.

    Будучи в Нигерии, он встретился с официальными лицами крупнейшего производителя нефти в Африке. Чиновники Нигерии заявляют, что страна планирует повысить безопасность в дельте реки Нигер и вновь открыть трубопровод Транс-Нигер в конце лета.
    «ЕС импортирует 14 процентов от общего объема поставок СПГ из Нигерии, и есть потенциал более чем удвоить эту цифру», — сказал Болдуин.
    Добыче нефти и газа в Нигерии препятствуют коррупция и вандализм. Нигерийский СПГ-терминал Bonny Island в настоящее время работает на 60% мощности.
    «Если мы достигнем до 80% мощности, то там появится дополнительный СПГ, который можно будет отправить в Европу. Нигерийские чиновники сказали нам вернуться к переговорам в августе, поскольку они надеются добиться реального прогресса в этом вопросе», – добавил Болдуин.
    Нигерийский СПГ-газ принадлежит национальной нефтяной компании NNPC. Доли в компании также имеют Sell, Total и Eni.
    В прошлом году Нигерия экспортировала в ЕС 23 миллиарда кубометров газа. Однако за последние несколько лет поставки сократились. В 2018 году ЕС купил у Нигерии 36 млрд кубометров газа.

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