Трейдеры: энергетический кризис в Европе продлится долгие годы
Рынки встревожены и учитывают то, что Путин может продолжать угрожать перекрыть поставки до тех пор, пока не закончится война в Украине. Фото иллюстративное - «Северный поток». Фото: Jens Büttner, Scanpix
Трейдеры ожидают, что цены на газ в Европе останутся высокими даже после того, как газопровод «Северный поток» возобновил работу, пишет Financial Times.
Согласно фьючерсам, прогнозируемая цена газа, поставляемого в Европу в 2023 и 2024 годах, составляет 134 и 82 евро за мегаватт-час соответственно, что близко к историческим максимумам. Более десяти лет, вплоть до прошлого лета, газ в Европе в среднем стоил менее 40 евро за мегаватт-час.
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