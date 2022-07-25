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25 июля 2022 в 12:44 Поделиться:









Трейдеры: энергетический кризис в Европе продлится долгие годы

Рынки встревожены и учитывают то, что Путин может продолжать угрожать перекрыть поставки до тех пор, пока не закончится война в Украине. Фото иллюстративное - «Северный поток». Фото: Jens Büttner, Scanpix

Трейдеры ожидают, что цены на газ в Европе останутся высокими даже после того, как газопровод «Северный поток» возобновил работу, пишет Financial Times.

Согласно фьючерсам, прогнозируемая цена газа, поставляемого в Европу в 2023 и 2024 годах, составляет 134 и 82 евро за мегаватт-час соответственно, что близко к историческим максимумам. Более десяти лет, вплоть до прошлого лета, газ в Европе в среднем стоил менее 40 евро за мегаватт-час.