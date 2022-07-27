Кадри Симсон: «Когда российский газ исчезнет, ​​мы окажемся в напряжённой ситуации»

Европе может не хватить российского газа, и она загодя готовится к этому. Впрочем, сокращение на 15%, о котором во вторник договорились страны ЕС, не избавит от зависимости. Покрыть недостающее могут поставки из Норвегии, Нидерландов, Азербайджана, США, а также возобновляемая энергия или биотопливо. Но у всех вариантов есть минусы.
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