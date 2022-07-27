Кадри Симсон: «Когда российский газ исчезнет, ​​мы окажемся в напряжённой ситуации»

Европе может не хватить российского газа, и она загодя готовится к этому. Впрочем, сокращение на 15%, о котором во вторник договорились страны ЕС, не избавит от зависимости. Покрыть недостающее могут поставки из Норвегии, Нидерландов, Азербайджана, США, а также возобновляемая энергия или биотопливо. Но у всех вариантов есть минусы.

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон рассказала Äripäev, как Европа будет отказываться от российского газа. Фото: Андрас Кралла

План по снижению потребления одобрен на внеочередном энергетическом саммите ЕС 26 июля. Он предусматривает добровольное сокращение потребления газа на 15% уже с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Страны сами смогут выбирать меры, при помощи которых сокращать спрос на газ, говорится в релизе совета ЕС.