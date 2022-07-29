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29 июля 2022 в 10:49 Поделиться:









Вице-мэр Таллинна переходит в правление Tallinna Linnatransport

Андрей Новиков занимал должность вице-мэра Таллинна с 2017 года. Он курировал работу Таллиннского департамента городского планирования, а также транспортного департамента и департамента городского имущества. Фото: Liis Treimann

Совет акционерного общества Tallinna Linnatransport (TLT) выбрал третьим членом правления компании Андрея Новикова, который приступит к исполнению своих обязанностей с середины августа. В связи со вступлением в новую должность Андрей Новиков сложит с себя полномочия вице-мэра Таллинна и выйдет из партии, сообщает столичная пресс-служба.

Договор с Андреем Новиковым будет подписан сроком на пять лет. Заработная плата члена правления составит 6400 евро, автомобильная компенсация не предусмотрена, предельный уровень расходов на обучение не должен превышать размера одной месячной зарплаты в год, что соответствует действующим городским правилам.