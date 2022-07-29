Вице-мэр Таллинна переходит в правление Tallinna Linnatransport

Совет акционерного общества Tallinna Linnatransport (TLT) выбрал третьим членом правления компании Андрея Новикова, который приступит к исполнению своих обязанностей с середины августа. В связи со вступлением в новую должность Андрей Новиков сложит с себя полномочия вице-мэра Таллинна и выйдет из партии, сообщает столичная пресс-служба.
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