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    160-й день войны в Украине: ВСУ освободили 46 населенных пунктов в Херсонской области, Трамп считает, что Украине стоило отдать Крым

    Бахмут считается одной из целей российского наступления.Фото: Scanpix

    Идет 160-й день войны России в Украине. Главное, что случилось к полудню 2 августа.

    За прошедшие сутки ВСУ отразили несколько попыток наступления россиян, семь из которых были в Луганской области. Атаки были отражены на Бахмутском, Харьковском, Краматорском, Южнобужском и Авдеевском направлениях.
    И.о. главы областной военной администрации Херсонской области сообщил об освобождении 46 населенных пунктов в своем регионе.
    Продолжились обстрелы различных областей Украины, в двух из них были погибшие и раненые.
    140 российских солдат были убиты за прошедшие сутки, сообщает Генштаб ВСУ. Брифинга Минобороны РФ пока не было, вчера оно сообщало об убийстве 253 солдат ВСУ.
    Три человека погибли, четверо получили ранения в результате обстрела Донецкой и Николаевской областей, пишет «Украинская правда».
    46 населенных пунктов в Херсонской области были освобождены ВСУ, утверждает и.о. главы Херсонской областной военной администрации Дмитрий Бутрий.
    Россия удерживает в Донецкой области 3,5 тысячи украинских военнопленных, утверждает т.н. «глава ДНР» Денис Пушилин.
    Россия уничтожила две установки HIMARS, утверждает Министерство обороны РФ. Подтверждения этой информации со стороны Украины нет.
    Бельгия заморозила российские активы на сумму 50 миллиардов евро.
    В телеграм-аккаунте Дмитрия Медведева появился пост, где говорится, о том, что Россия должна восстановить границы Советского Союза (и захватить, в частности, Грузию), а Казахстан был назван «искусственным государством». Пост был позже удален, а помощник Медведев заявил, что его аккаунт взломали.
    Дональд Трамп: «Они могли отказаться от Крыма. Они могли сделать что-то с НАТО. «Хорошо, мы не будем вступать в НАТО» – и тогда бы у вас была страна. На мой взгляд, Путин хотел заключить сделку».

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