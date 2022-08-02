160-й день войны в Украине: ВСУ освободили 46 населенных пунктов в Херсонской области, Трамп считает, что Украине стоило отдать Крым
Бахмут считается одной из целей российского наступления.Фото: Scanpix
Идет 160-й день войны России в Украине. Главное, что случилось к полудню 2 августа.
За прошедшие сутки ВСУ отразили несколько попыток наступления россиян, семь из которых были в Луганской области. Атаки были отражены на Бахмутском, Харьковском, Краматорском, Южнобужском и Авдеевском направлениях.
И.о. главы областной военной администрации Херсонской области сообщил об освобождении 46 населенных пунктов в своем регионе.
Продолжились обстрелы различных областей Украины, в двух из них были погибшие и раненые.
140 российских солдат были убиты за прошедшие сутки
, сообщает
Генштаб ВСУ. Брифинга Минобороны РФ пока не было, вчера оно сообщало
об убийстве 253 солдат ВСУ.
Три человека погибли, четверо получили ранения
в результате обстрела Донецкой и Николаевской областей, пишет «Украинская правда»
.
46 населенных пунктов в Херсонской области были освобождены ВСУ
, утверждает
и.о. главы Херсонской областной военной администрации Дмитрий Бутрий.
Россия удерживает в Донецкой области 3,5 тысячи украинских военнопленных
, утверждает
т.н. «глава ДНР» Денис Пушилин.
Россия уничтожила две установки HIMARS
, утверждает
Министерство обороны РФ. Подтверждения этой информации со стороны Украины нет.
Бельгия заморозила российские активы на сумму 50 миллиардов евро.
В телеграм-аккаунте Дмитрия Медведева
появился пост
, где говорится, о том, что Россия должна восстановить границы Советского Союза
(и захватить, в частности, Грузию), а Казахстан был назван «искусственным государством». Пост был позже удален, а помощник Медведев заявил, что его аккаунт взломали.
Дональд Трамп:
«Они могли отказаться от Крыма.
Они могли сделать что-то с НАТО. «Хорошо, мы не будем вступать в НАТО» – и тогда бы у вас была страна
. На мой взгляд, Путин хотел заключить сделку».
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