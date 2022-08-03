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    161-й день войны в Украине: ВСУ освободили семь сел, ЕС перечислил Украине миллиард евро

    В Красногоровке четыре человека погибли, семь получили ранения.Фото: Фелипе Дана, Scanpix

    Идет 161-й день войны России в Украине. Главное, что случилось к полудню 3 августа.

    Украина освободила еще семь сел в Херсонской области. Всего с начала войны ВСУ освободили 1054 населенных пункта, которые были захвачены россиянами, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
    Россия за прошедшие сутки провела несколько попыток наступления – все были отбиты украинскими войсками, сообщает Генштаб ВСУ. В частности такие попытки совершались на направлениях Тернова–Байрак, Новолуганское–Ивано-Дарьевка, Роты–Вершина, Владимировка–Яковлевка, Клиново–Зайцево, Покровское–Бахмут, Кочубеевка–Дементьевка, Семигорье–Кодема. Во всех случаях российские войска с потерями отходили назад.
    Украина, как утверждает британская разведка, также нанесла удары по поезду с боеприпасами в Херсонской области, в результате чего исчезло железнодорожное сообщение между Херсоном и Крымом. Ведомство ожидает, что россияне починят дорогу за несколько дней, но этот участок все равно останется уязвимым.
    180 российских солдат были убиты за прошедшие сутки, сообщает Генштаб ВСУ. Брифинг Минобороны РФ еще не вышел, вчера оно заявляло об убийстве 430 солдат ВСУ, 250 из которых – иностранные наемники.
    Четыре человека погибли, семь получили ранения в результате обстрела Донецкой области, сообщает «Украинская правда».
    Россия уничтожила шесть установок HIMARS, сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Пентагон заявил, что это неправда. «Нам известно об этих заявлениях министра Шойгу, и они, как обычно, неверны», – сказал представитель Пентагона. По его словам, украинцы используют все поставляемое им вооружение «с потрясающей точностью и эффективностью».
    Две трети жителей Донецкой области покинули регион после 24 февраля, утверждает руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. По его словам, в регионе осталось 250 000 человек (имелась в виду та часть области, которая сегодня подконтрольна Украине).
    В Винницкой области будут останавливать общественный транспорт во время воздушной тревоги.
    Россия отказывается принимать турбину для «Северного Потока–1», и она остается в Германии, утверждает журнал Spiegel. Россия утверждает, что не принимает турбину, т.к. не получила юридической и технической документации. Канцлер Германии Олаф Шольц проинспектировал работу турбины.
    ЕС перечислил Украине один миллиард евро в рамках девятимиллиардного пакета помощи.
    Украина обсуждает возможность введения дополнительной таможенной пошлины или военного сбора.
    Убытки Украины от войны составили 108 миллиардов долларов.
    США ввели персональные санкции против 893 россиян. Также были введены санкции против Алины Кабаевой.
    Импорт российского дизельного топлива в страны ЕС вырос на 22%.
    Украина предложила Ливану купить у нее то зерно, которое Россия вывезла из Украины и привезла в Ливан.
    Джереми Корбин предложил перестать вооружать Украину.
    По мнению Минобороны РФ, ответственность за военные преступления в Украине лежит на администраци Байдена.

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