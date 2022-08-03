161-й день войны в Украине: ВСУ освободили семь сел, ЕС перечислил Украине миллиард евро

«Для победы над инфляцией нам понадобится L-образная рецессия»

По словам Золтана Позара из Credit Suisse Group AG, экономике США, возможно, придется пережить более глубокую и продолжительную рецессию, прежде чем инфляцию можно будет взять под контроль.

По словам Золтана Позара из Credit Suisse Group AG, экономике США, возможно, придется пережить более глубокую и продолжительную рецессию, прежде чем инфляцию можно будет взять под контроль.