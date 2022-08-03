Bloomberg: инфляция в Турции в июле превысила 80%

Квартальный оборот Punktid Technologies увеличился на 23%

Оборот эстонского поставщика видеоигр Punktid Technologies, акции которого торгуются на Таллиннской фондовой бирже с весны нынешнего года, вырос во втором квартале на 23%.

Оборот эстонского поставщика видеоигр Punktid Technologies, акции которого торгуются на Таллиннской фондовой бирже с весны нынешнего года, вырос во втором квартале на 23%.