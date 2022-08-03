Bloomberg: инфляция в Турции в июле превысила 80%

Инфляция в Турции за прошлый месяц, судя по всему, превысила 80% и еще не достигла своего пика. При этом центробанк страны не намерен ужесточать монетарную политику, передает Bloomberg.
Президент Турции придерживается собственной, оригинальной точки зрения на инфляцию и повышение процентных ставок.Фото: UMIT BEKTAS, Reuters/Scanpix
Сегодня в Турции будут обнародованы официальные данные по инфляции в июле, которая, предположительно, превысила 80% в годовом исчислении, сообщает Bloomberg со ссылкой на проведенный заранее опрос аналитиков.
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