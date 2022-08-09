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    Продажи моторного топлива в Эстонии снижаются третий месяц подряд

    По словам главы Союза топливных компаний Марта Раамата, в Харьюмаа продажи моторного топлива снизились меньше всего, поскольку высокие цены в первую очередь затрагивают более бедную часть населения.Фото: Liis Treimann

    Данные Налогового департамента по объему продаж моторного топлива показывают, что продажи топлива в Эстонии в июле снизились в годовом сравнении почти на 10% – по словам главы Союза топливных компаний Марта Раамата, статистика потребления топлива служит хорошим индикатором покупательной способности населения Эстонии, передает rus.err.ee.

    «По сравнению с июнем, когда потребление бензина упало на 9,6%, в июле произошла некоторая стабилизация, и показатели продаж снизились [в годовом сравнении] на 8,2%. На это, безусловно, повлияло также снижение цен на бензин – по данным Нефтяного бюллетеня ЕС, средняя цена реализации бензина E95 в Эстонии в июле была примерно на 11 центов дешевле, чем при рекордных июньских ценах», – сказал Раамат.

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