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10 августа 2022 в 8:19 Поделиться:









Инспекция труда: лишь 10% компаний деревообрабатывающей промышленности соответствуют всем требованиям безопасности

По словам руководителя отдела надзора Инспекции труда Сильи Сооне, в плане частоты несчастных случаев на производстве деревообрабатывающая промышленность является одной из самых опасных сфер деятельности. Фото: Liis Treimann

Инспекция труда проверила безопасность труда на 88 предприятиях деревообрабатывающей промышленности. Всего было выявлено 497 недостатков, и предписания были сделаны 61% проверенных предприятий. Лишь у 10% проверенных предприятий деревообрабатывающей промышленности не было выявлено ни одного связанного с целевой проверкой недостатка, сообщает инстанция в пресс-релизе.

По словам руководителя отдела надзора Инспекции труда Сильи Сооне, в плане частоты несчастных случаев на производстве деревообрабатывающая промышленность является одной из самых опасных сфер деятельности. «Определенно нельзя мириться с тем, что лишь у 10% проверенных в ходе целевой проверки предприятий все в порядке», – сказала она.