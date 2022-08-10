Инспекция труда: лишь 10% компаний деревообрабатывающей промышленности соответствуют всем требованиям безопасности

Инспекция труда проверила безопасность труда на 88 предприятиях деревообрабатывающей промышленности. Всего было выявлено 497 недостатков, и предписания были сделаны 61% проверенных предприятий. Лишь у 10% проверенных предприятий деревообрабатывающей промышленности не было выявлено ни одного связанного с целевой проверкой недостатка, сообщает инстанция в пресс-релизе.
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