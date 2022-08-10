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    Эксперт: студентам придется конкурировать с беженцами за более дешевое съемное жилье

    Иллюстративное фото.Фото: Andras Kralla

    Нынешней осенью студентам придётся конкурировать за и без того немногочисленные сдаваемые в аренду квартиры как с военными беженцами, так и с теми, кто пытается переехать в квартиру меньшего размера, опасаясь больших коммунальных платежей, следует из пресс-релиза 1Partner Kinnisvara.

    «За год цены значительно выросли, но спрос по-прежнему превышает предложение. При этом, думая о предстоящей зиме, люди при аренде квартиры обращают особое внимание на дополнительные расходы», – анализирует ситуацию исполнительный директор подразделения жилых площадей 1Partner Kinnisvara Меэлис Рянк и добавляет, что, если осенью прошлого года за 500 евро предлагались в аренду 2-комнатные квартиры в центре, то в этом году за такую квартиру придётся выложить уже 600 евро.
    «Мы видим, что многие люди, чей бюджет на аренду жилья ограничен, ищут помещения поменьше и подешевле», — говорит Рянк, поясняя, что спрос на квартиры меньшего размера вырос под влиянием рекордных цен на энергию.
    Последствия прибытия украинских военных беженцев, в результате которого этой весной на рынке аренды были спутаны все карты, продолжат ощущаться и осенью: «Хотя украинцы, спасающиеся от войны, уже не так массово приезжают в страну, они в значительной степени конкурируют со студентами за более скромное съёмное жильё».

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