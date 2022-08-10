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    Статистика CVKeskus – на каких должностях предлагают зарплату в 10 000 евро

    В первом полугодии 2022 года средний диапазон зарплат в предложениях о работе для специалистов высшего уровня и менеджеров среднего звена составлял 1853–2553 евро. Фото: Shutterstock

    Согласно статистике портала поиска работы CVKeskus.ee, средний диапазон предлагаемых в объявлениях о работе брутто-зарплат в первом полугодии составлял 1316–1775 евро, что на 9% больше, чем в 2021 году. По сравнению с тем же периодом 2019 года за последние три года предлагаемая заработная плата увеличилась на 25%, следует из пресс-релиза.

    В первом полугодии 2022 года средний диапазон зарплат в предложениях о работе для специалистов высшего уровня и менеджеров среднего звена составлял 1853–2553 евро. Средняя заработная плата, предлагаемая специалистам среднего уровня и офисным работникам, составляла 1540–2232 евро, а квалифицированным рабочим и профессиональным специалистам – 1370–1838 евро. Размер зарплаты, предлагаемой работникам сферы обслуживания и торговли, начинался от 997 евро и достигал 1254 евро.
    Рост предлагаемой заработной платы был всесторонним и отразился на всех группах должностей. За последний год предлагаемая зарплата больше всего (на 13%) увеличилась в предложениях о работе для квалифицированных и профессиональных рабочих, специалистов, а также подсобных работников.
    Самый высокий уровень предлагаемой заработной платы достигал 10 000 евро
    В первой половине текущего года работодатели публиковали на портале поиска работы CVKeskus.ee и такие объявления, в которых предлагаемая заработная плата достигала 10 000 евро.
    Высокооплачиваемая работа, плата за которую более чем в два раза превышала жалование члена Рийгикогу, предлагалась специалистам высшего уровня в сферах здравоохранения, торговли, информационных технологий и недвижимости: врачам, менеджерам по продажам, агентам по недвижимости и старшим инженерам.
    Кроме того, работникам в секторах общественного питания и строительства предлагались вакансии за границей со значительно более высокой зарплатой.
    Предложения о работе с публично указанной заработной платой в среднем привлекают на 63% больше кандидатов
    «Заработная плата по-прежнему является одним из наиболее важных факторов, влияющих на решение потенциальных работников предложить свою кандидатуру на вакансию, и многие соискатели не хотят тратить свое время на предложения о работе без полной информации о зарплате», – сказал менеджер по маркетингу CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт и добавил, что предложения о работе с публично указанной зарплатой привлекают примерно на 63% больше кандидатов.
    Поэтому указание предлагаемой зарплаты – наиболее простой способ повысить интерес потенциальных работников к открытой вакансии. Помимо указания зарплаты, количество кандидатов значительно увеличивала и возможность удаленной работы – она повышала готовность предложить кандидатуру на 40%.
    Статистика предлагаемой заработной платы взята из 21 208 предложений о работе с указанием зарплаты. В данный момент на портале поиска работы CVKeskus.ee более 1300 предложений о работе с публично указанной зарплатой, что почти в четыре раза больше, чем на любом другом портале поиска работы в Эстонии.

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