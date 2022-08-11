Латвия получает российский газ по трубопроводу, частично проходящему через Эстонию
Газ из России в Латвию действительно проходит через несколько десятков километров принадлежащего Elering газопровода в Лухамаа, но эстонское предприятие на этом не зарабатывает.Фото: Shutterstock
5 августа «Газпром» возобновил поставки российского газа в Латвию. Трубопровод, через который топливо попадает в Латвию, проходит через Эстонию.
Как сообщали РИА.Новости
, голубое топливо попадает к латвийским потребителям по магистральному трубопроводу Валдай–Псков–Рига, который идет из России в Латвию через газоизмерительную станцию (ГИС) «Лухамаа» в Эстонии.
Пресс-секретарь Elering Айн Кестер сообщил rus.err.ee
, что газ из России в Латвию действительно проходит через несколько десятков километров принадлежащего Elering газопровода в Лухамаа, но эстонское предприятие на этом не зарабатывает.
«У Латвии есть одно газовое сообщение с Россией – трубопровод Псков-Рига. По историческим причинам он охватывает 22 км территории Эстонии, недалеко от Миссо, – пояснил представитель Elering. – Этот отрезок не соединен с остальной сетью Эстонии. Поскольку трубопровод, о котором идет речь, является сообщением между латвийской и российской сетями, то всем сообщением, включая участок на территории Эстонии, управляет латвийский системный оператор».
Кестер подчеркнул, что речь идет о газопроводе между Россией и Латвией, который просто проходит по Эстонии. Однако есть нюанс: рядом с трубопроводом расположен поселок Миссо, и местная школа получает газ по нему.
В 2023 году Латвия планирует полностью отказаться от российского природного газа.
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