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11 августа 2022 в 10:42 Поделиться:









Правительство закрывает въезд для граждан России по шенгенским визам, выданным Эстонией

Гражданам России попасть в Эстонию станет существенно сложнее. Фото: Erik Prozes

Правительство приняло решение через неделю закрыть въезд в страну для граждан России, чьи шенгенские визы были выданы Эстонией. Кроме того, МВД подготовит предложения по закрытию границы для россиян, получивших визы в других государствах Шенгенской зоны.

Также правительство ограничит выдачу виз гражданам Российской Федерации и в виде исключения на год продлит вид на жительство тем студентам, которым это нужно для завершения учебы в эстонских вузах.

О новой санкции объявил на правительственной пресс-конференции министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

«Есть исключения, санкции будут действовать исходя из человеческих обстоятельств и проблем. Исключения следующие: в первую очередь, это те, кто работает в дипломатическом и консульском представительстве России, представители международных транспортных компаний, или те, кто выполняет ремонтные и гарантийные работы на территории Эстонии, или те, кто имеет право на свободное передвижение на основании права ЕС, а также те, чье прибытие в Эстонию связано с гуманитарными соображениями», – пояснил Рейнсалу.

Последняя категория будет определяться по каждому конкретному ходатайству, которое станет рассматривать Департамент полиции и погранохраны. Наконец, сохранят право на въезд держатели виз – родственники граждан ЕС или держателей европейских видов на жительство. При этом Рейнсалу подчеркнул, что формально визы останутся действующими, но львиная доля их держателей попасть в Эстонию не сможет.

«Мы наблюдаем массовый рост числа российских граждан, пересекающих Эстонию или въезжающих в Эстонию, – пояснил введение санкций Рейнсалу. – Возможность в массовом порядке посещать Эстонию или ездить через Эстонию в Европу не соответствует сути установленных нами санкций. Вводя санкции, Эстония хотела, чтобы у государства-агрессора также на уровне отдельных граждан не было возможности продолжать привычную жизнь на международном уровне». Министр иностранных дел добавил, что в отношении граждан страны-агрессора будут отменены также действовавшие ранее исключения на выдачу виз с целью работы, учебы и занятий предпринимательством.

Кроме того, Эстония ходатайствовала о введении дополнительных визовых санкций на уровне Европейского Союза, которые препятствовали бы въезду граждан России на территорию всего Европейского Союза. На следующей неделе Министерство внутренних дел должно подготовить предложения, которые позволят закрыть границу Эстонии для граждан России, визы которых выданы другими странами Шенгенской зоны.

В то же время для российских студентов, уже обучающихся в Эстонии, было сделано исключение. Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс пояснил, что из-за введенных весной санкций в неожиданной ситуации оказались те российские студенты, которые не смогли завершить свое обучение в Эстонии в течение номинального срока. «Для многих из этих молодых людей возвращение домой в нынешних обстоятельствах может быть опасным, поскольку они высказывались в защиту Украины и критиковали российскую агрессию и режим. В России это наказуемо в уголовном порядке, поэтому было необходимо в виде исключения продлить их виды на жительство, чтобы они могли завершить обучение», – добавил министр внутренних дел.

В Эстонию по-прежнему могут въезжать граждане Российской Федерации, имеющие долгосрочный вид на жительство в Эстонии, те, у кого в Эстонии имеются близкие родственники, работающие в Эстонии дипломаты и члены их семей, работники, связанные с международными грузовыми и пассажирскими перевозками, и лица, имеющие право на передвижение в соответствии с правом Европейского союза, также люди, въезжающие в Эстонию по гуманитарным причинам.