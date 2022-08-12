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    Вильяндиская больница ищет нового застройщика

    Строительство финансируется из средств ЕС, государственного бюджета и SA Viljandi Haigla.Фото: Sakala/Scanpix

    Строительство Вильяндиской больницы, которое подорожало на десятки миллионов евро, поставлено на паузу из-за расторжения договора с Fund Ehitus. Согласно новому тендеру, строительные работы должны будут завершиться к концу 2024 года, пишет Äripäev.

    Как сообщает Riigi Kinnisvara (RKAS), договор на строительство здания Tervikum, заключенный между Вильяндиской больницей, подрядчиком Fund Ehitus и Riigi Kinnisvara, расторгнут.

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