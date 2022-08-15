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15 августа 2022 в 9:03 Поделиться:









Ида-вируские предприятия могут получить пособие до 19 миллионов евро

По предварительным данным, интерес к мере поддержки в Ида-Вирумаа высок. Фото: Liis Treimann

Сегодня в EAS открывается подача заявок на финансирование проектов, призванных разнообразить предпринимательство в Ида-Вирумаа и облегчить тем самым справедливый переход к более экологичной экономике для местных предприятий и жителей региона.

По словам консультанта Ида-Вируского центра предпринимательства Ефима Алешкина, информация о предлагаемом государственном финансировании была разослана 200 с лишним предприятиям в регионе, а также фирмам из других уездов, выразившим заинтересованность в запуске проектов в Ида-Вирумаа.

Многие из этих компаний обратились за предварительной консультацией в Ида-Вируский центр предпринимательства или напрямую в EAS. По словам последнего, интерес предпринимателей высок и консультации оказались востребованы.

«Данная мера поддержки направлена, в основном, на производственный сектор. До сих пор интерес предпринимателей к подаче ходатайств был очень высок», - отметил консультант EAS по предпринимательству Яак Пуйстама.

Как сообщили «Деловым ведомостям» в Ида-Вируском центре предпринимательства, в основном к ним обращались компании, связанные с обрабатывающей промышленностью. «Оценивать результаты пока рано, поскольку неизвестно, сколько проектов дойдет до стадии ходатайства, каковы типичные ошибки или недочеты в проектах», – отметил Алешкин. В ближайшее время центр планирует провести в связи с этой мерой поддержки инфодень.

Напомним, речь идет о мере Фонда справедливого перехода с наибольшим бюджетом. Она направлена на осуществление крупномасштабных инвестиций, исходящих из принципа климатической нейтральности и призванных разнообразить экономику Ида-Вирумаа, развить новое производство с высокой добавленной стоимостью и создать новые рабочие места.

Общий объем пособий составит 153 миллиона евро, за счет которых в период с 2022 по 2026 годы будет профинансировано минимум 20 крупных проектов и создание 1000 новых рабочих мест в Ида-Вирумаа. Максимальная сумма пособия будет зависеть от общего объема планируемой деятельности и предполагаемых результатов. Ориентировочно она составит от 500 000 до 19 миллионов евро, из них 35% составит самофинансирование.