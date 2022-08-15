Новости

dv.ee

15 августа 2022 в 11:05 Поделиться:









С нового года вырастет не облагаемый налогом минимум

Кошелек низкооплачиваемых немного пополнится. Фото: Maris Ojasuu

Сегодня состоялось экстренное заседание спецкомиссии по контролю за госбюджетом, на котором обсуждались различные налоговые изменения и повышение акцизов, пишет Ärileht.

С 1 января сумма не облагаемого налогом минимума вырастет на 154 евро – в новом году она составит 654 евро. Это означает, что доход лиц со средней и низкой зарплатой увеличится максимум на 372 евро в год. «Способность прожить у человека, получающего низкую зарплату, несомненно, оказалась сейчас под ударом, поэтому эти дополнительные 31 евро пойдут туда, куда нужно», - прокомментировала министр инфраструктуры Рийна Сиккут.

Правила расчета не облагаемого налогом минимума останутся теми же, единственное изменение коснется его увеличения. Государству это обойдется в 82 миллиона евро, которых не досчитается бюджет.

Кроме того, с нового года на 5% вырастет акциз на табачную продукцию и сигареты, а также станут облагаться налогом жидкости для э-сигарет. Повышения топливного акциза в новом году не ожидается. «Относительно топливных акцизов была достигнута договоренность, что в следующем году повышения не будет, поскольку инфляция была очень быстрой», - сказала Сиккут.

Рост налоговых поступлений за последние полгода был скачкообразным. «Налоговые поступления росли необычно быстро», - сказал руководитель отдела финансовой политик и экономических исследований Мартти Рандвеэр. Он добавил, что госбюджет в настоящее время находится в довольно хорошем состоянии.

По словам главы информационного отдела Налогово-таможенного департамента Янека Лейса, с начала года увеличилось число получателей зарплаты в конверте, однако на общее состояние экономики это не повлияет. «По данным Налогово-таможенного департамента экономическое положение государства сейчас стабильно», - сказал Лейс.