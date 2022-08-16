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dv.ee

16 августа 2022 в 12:01 Поделиться:









Финляндия ограничит выдачу виз россиянам

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто. Фото: Liis Treimann

Финское правительство приняло сегодня решение о том, что государство ограничит выдачу виз российским туристам, сообщает Helsingin Sanomat. В дальнейшем их будут выдавать в десять раз меньше.

Как сообщил СМИ министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, ограничение начнет действовать с сентября. В то же время будет создана гуманитарная виза нового типа, которая позволит въезжать в страну, например, гражданским активистам и журналистам.

По словам Хаависто Финляндия вместе со странами Балтии планирует более широко поднять вопрос об ограничении российских туристических виз. В частности, это планируется сделать на встрече министров иностранных дел ЕС в конце августа. По словам Хаависто, он уже обсуждал этот вопрос со своим эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу.