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9 августа 2022 в 13:08 Поделиться:









Хандо Суттер: от нового законопроекта не стоит ждать дешевого электричества

Конечную цену универсальной услуги определит Департамент конкуренции. На фото: председатель правления Eesti Energia Хандо Суттер. Фото: Andras Kralla

Председатель правления Eesti Energia Хандо Суттер уверяет, что реформа рынка электроэнергии, которая призвана снизить цены для бытовых потребителей, не означает, что счета за свет и отопление станут в разы меньше. Более того, для клиентов может оказаться выгоднее продлить нынешние договора, заявил он в интервью Postimees.

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«Принцип регулируемой (государством – ред.) цены заключается в том, что она включает в себя все затраты. Не только переменные затраты, с которыми электроэнергия продается на бирже, но и постоянные затраты, амортизацию, рентабельность капитала, а также разумную прибыль. Плохая новость для потребителей заключается в том, что сейчас даже по нынешним ценам невозможно производить дешевую электроэнергию из горючего сланца. У нас все же много дней, когда некоторые электростанции не работают и не могут получить доступ к рынку», – поясняет Суттер.

Согласно законопроекту, продавцы* (в данный момент – только Eesti Energia – ред.) электроэнергии обязаны будут продавать произведенную электроэнергию в качестве универсальной услуги бытовым потребителям (лицам, использующим электроэнергию для собственного домашнего хозяйства, не связанного с его экономической и профессиональной деятельностью) и квартирным товариществам. Цена универсальной услуги на данный момент находится на стадии формирования. *Продавцы, входящие в один концерн с владельцем электрогенерирующих мощностей более 150 МВт, а также продавцы с долей рынка более 50% в эстонской ценовой зоне Nord Pool. На момент составления законопроекта только компания Eesti Energia обязана будет предлагать универсальную услугу. Для остальных поставщиков электроэнергии (до тех пор, пока они не попадают под вышеприведенные требования), предоставление услуги является добровольным. Все поставщики электричества смогут оказывать также рыночную услугу вдобавок к универсальной услуге.

«В переменных затратах у нас есть 80-процентные экологические налоги – CO 2 , плата за сланцевые ресурсы. Они одни составляют примерно половину себестоимости. Мы обязательно обсудим с Департаментом конкуренции, какой именно будет эта цена (универсальной услуги – ред.), но, к сожалению, очень дешевой она быть не сможет», – добавил председатель Eesti Energia.

По его словам, предположение о том, что она может составить около 180 евро за мегаватт-час, вполне реально, однако нужно учитывать, что некоторые из клиентов и сейчас платят столько же или даже меньше.

«Мы предлагали такую цену для договоров с фиксированной ценой и без реформы рынка электроэнергии. Две трети наших клиентов сегодня платят фиксированную цену, из них от 100 000 до 200 000 клиентов платят меньше этой цифры как минимум до следующей весны. Тем, у кого цена зафиксирована ранее, точно не стоит ничего менять, поскольку биржевая цена их не касается, и они всю зиму будут получать электроэнергию по фиксированной цене», – объясняет Суттер.

Он добавляет, что срок действия некоторых контрактов с фиксированной ценой истекает в конце года, однако компания автоматически предлагает клиентам продлить договоры, и вполне возможно, что предложенная компанией цена окажется ниже зафиксированной государством ставки: «Цена, которую мы сможем предложить, зависит от происходящего на рынке в данный момент, а также немного от клиента и его потребительского профиля. Определенно стоит дождаться предложений, а также обратиться к другим продавцам, так как рынок у нас функционирует».

Конечную цену универсальной услуги определит Департамент конкуренции. «До 2013 года весь рынок частных клиентов регулировался на базе цен электростанций, работающих на сланце. За это время произведенная из горючего сланца электроэнергия стала значительно дороже, в первую очередь из-за налогов. Сегодня более дешевая электроэнергия поступает из возобновляемых источников энергии, в основном из ветра в нашем регионе», – отметил Суттер.