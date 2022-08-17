  • Поделиться:

    Taisto Liinid прекращает обслуживание междугородних линий

    Компания Taisto Liinid прекращает обслуживание некоторых линий из-за роста цен и снижения объемов деятельности. Фото: Andres Haabu

    Компания Taisto Liinid с 15 августа прекратила обслуживание автобусной линии Тарту-Вильянди-Пярну, а с 22 августа закрывает линии Пярну-Таллинн и Таллинн-Пайде- Вильянди-Валга, передает rus.err.ee.

    Руководитель компании Тайсто-Таймо Кянгсепп назвал в качестве причин закрытия маршрутов снижение объемов деятельности и повышение стоимости топлива: «Последние две коронавирусные зимы сказались на автобусных перевозках, и понятно, что третья зима будет не лучше. В автобусной отрасли важны объемы деятельности, и мы не можем рассчитывать на восстановление прежних объемов. За это время мир и привычки людей изменились».
    По словам Кенгсеппа, цена дизельного топлива сейчас как минимум в два раза дороже, чем два лета назад, и маловероятно, что предстоящей зимой количество пассажиров увеличится.
    «Как предприниматель в Вырумаа, с 22 августа я буду продолжать обслуживать автобусные маршруты Выру-Тарту и Выру-Таллинн в интересах местного сообщества. Далее мы сосредоточимся на заказных перевозках и за пределами Эстонии», – пояснил он.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое
Причиной резкого скачка цен стала смехотворно малая нехватка энергии
Восстановление Украины набирает обороты. Эстонские производители домов: за такими темпами нам не угнаться
Сегодня цена электричества дойдет до 4000 евро. Во сколько обойдется вскипятить чайник или поставить стирку?
Влияние санкций
Визовый запрет: потеря для россиян, но не для экономики
Введенные правительством Эстонии ограничения для россиян не окажут серьезного воздействия на экономику.
Введенные правительством Эстонии ограничения для россиян не окажут серьезного воздействия на экономику.
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
Крупнейший в Германии импортер российского газа отчитался о миллиардных убытках
Немецкое коммунальное предприятие Uniper, которое в прошлом году получило госпомощь в размере 15 млрд евро, сообщило результатах за первое полугодие. Убытки компании достигли 12,3 млрд евро, пишет
Немецкое коммунальное предприятие Uniper, которое в прошлом году получило госпомощь в размере 15 млрд евро, сообщило результатах за первое полугодие. Убытки компании достигли 12,3 млрд евро, пишет
Все новости для инвесторов
Молодые и деловые
«Эстонским выпускникам легко себя "продать"», – за что подростки хвалят и почему ругают школы Таллинна
Эстонскую систему среднего образования принято считать одной из самых прогрессивных в Европе. Но что думают о ней сами школьники и гимназисты? Корреспонденты ДВ собрали мнения подростков о системе образования и их идеи по ее улучшению.
Эстонскую систему среднего образования принято считать одной из самых прогрессивных в Европе. Но что думают о ней сами школьники и гимназисты? Корреспонденты ДВ собрали мнения подростков о системе образования и их идеи по ее улучшению.
Все статьи студентов Летней школы журналистики
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Передовица ДВ: «незаметные» 90%
Недавно ДВ писали о малых предприятиях, которые оказались под ударом из-за высоких счетов на электричество. Кое-кто из них к зиме рискует закрыться.
Недавно ДВ писали о малых предприятиях, которые оказались под ударом из-за высоких счетов на электричество. Кое-кто из них к зиме рискует закрыться.
Все мнения
Эпицентр
«Моя дочь в свои 6 лет – лучший инвестор, чем я»: как родители инвестируют от имени детей
Одно из правил инвестиций – чем раньше начнешь вкладывать деньги, тем выше доход. Вот почему некоторые родители в Эстонии начинают вкладывать деньги от имени своих отпрысков с первых лет их жизни. ДВ собрали четыре истории таких семей.
Одно из правил инвестиций – чем раньше начнешь вкладывать деньги, тем выше доход. Вот почему некоторые родители в Эстонии начинают вкладывать деньги от имени своих отпрысков с первых лет их жизни. ДВ собрали четыре истории таких семей.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: свершилось! Инфляция всего-то ничего: 8,5%
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение