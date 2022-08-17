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17 августа 2022 в 13:55 Поделиться:









Taisto Liinid прекращает обслуживание междугородних линий

Компания Taisto Liinid прекращает обслуживание некоторых линий из-за роста цен и снижения объемов деятельности. Фото: Andres Haabu

Компания Taisto Liinid с 15 августа прекратила обслуживание автобусной линии Тарту-Вильянди-Пярну, а с 22 августа закрывает линии Пярну-Таллинн и Таллинн-Пайде- Вильянди-Валга, передает rus.err.ee.

Руководитель компании Тайсто-Таймо Кянгсепп назвал в качестве причин закрытия маршрутов снижение объемов деятельности и повышение стоимости топлива: «Последние две коронавирусные зимы сказались на автобусных перевозках, и понятно, что третья зима будет не лучше. В автобусной отрасли важны объемы деятельности, и мы не можем рассчитывать на восстановление прежних объемов. За это время мир и привычки людей изменились».

По словам Кенгсеппа, цена дизельного топлива сейчас как минимум в два раза дороже, чем два лета назад, и маловероятно, что предстоящей зимой количество пассажиров увеличится.

«Как предприниматель в Вырумаа, с 22 августа я буду продолжать обслуживать автобусные маршруты Выру-Тарту и Выру-Таллинн в интересах местного сообщества. Далее мы сосредоточимся на заказных перевозках и за пределами Эстонии», – пояснил он.