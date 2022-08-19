Эстония предлагает ввести восьмой пакет санкций против России

ФРС продолжит повышать процентную ставку до тех пор, пока инфляция значительно не снизится

На июльском заседании Члены Совета Федеральной резервной системы США заявили, что, вероятно, продолжат повышать базовую процентную ставку до тех пор, пока инфляция в стране значительно не снизится. Об этом говорится в опубликованном в среду протоколе заседания руководящего комитета ФРС по открытому рынку, которое прошло 26–27 июля, пишет

На июльском заседании Члены Совета Федеральной резервной системы США заявили, что, вероятно, продолжат повышать базовую процентную ставку до тех пор, пока инфляция в стране значительно не снизится. Об этом говорится в опубликованном в среду протоколе заседания руководящего комитета ФРС по открытому рынку, которое прошло 26–27 июля, пишет