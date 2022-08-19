Красная рыба подешевела, но санкции и дорогое электричество портят перспективу
Цены на красную рыбу несколько снизились.Фото: Julia-Maria Linna
Цена на форель и лосося, которая в этом году оказалась рекордно высокой для Эстонии, в последние три месяца упала, однако, поскольку продавцы рыбы не могут выключить холодильники на время, когда цена электричества резко подскакивает, а часть рыбы не поступает в Европу из российских санкций, в будущем ожидается, скорее, подорожание, чем снижение цены.
Если весной магазинные прилавки пугали покупателей стоимостью красной рыбы в 30-40 евро за килограмм, то сейчас целая красная рыба стоит, например, в магазинах Rimi 8-9 евро за килограмм, а филе – 13-14 евро, пишет портал ERR.
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