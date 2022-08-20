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    Fitch: у Эстонии очень высокий уровень кредитоспособности, но прогноз негативный

    Фото: Reinhard Krause, Reuters/Scanpix

    Американское рейтинговое агентство Fitch обновило оценку кредитоспособности Эстонии: республика сохранила оценку AA- («Очень высокий уровень кредитоспособности»), но теперь с долгосрочным негативным прогнозом.

    Ключевой фактор, который заставляет агентство без оптимизма смотреть на перспективы кредитоспособности республики, — экономические последствия вторжения России в Украину, больно ударившие и по Эстонии.

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