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    ФСБ: подозреваемая в убийстве Дугиной уехала в Эстонию

    Фото: Erik Prozes

    Федеральная служба безопасности РФ сообщила в понедельник, что раскрыла произошедшее в воскресенье убийство дочери философа и политолога Александра Дугина Дарьи Дугиной.

    По данным ФСБ, гражданка Украины, подозреваемая в убийстве, после совершения преступления вместе со своей дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
    «Исполнителем является гражданка Украины Вовк Наталья Павловна, 1979 г.р., которая прибыла в Россию 23 июля 2022 года вместе с дочерью Шабан Софией Михайловной, 2010 г.р.», - сообщили в ФСБ. В ведомстве считают, что «преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами», передает «Интерфакс».
    Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля в Подмосковье. «В день убийства Вовк и Шабан находились на литературно-музыкальном фестивале «Традиция», где Дугина присутствовала в качестве почетного гостя», – сообщили в спецслужбе.
    Власти Украины отрицают, что причастны к гибели Дугиной.

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