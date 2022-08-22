Новости

dv.ee

22 августа 2022 в 12:37 Поделиться:









ФСБ: подозреваемая в убийстве Дугиной уехала в Эстонию

Фото: Erik Prozes

Федеральная служба безопасности РФ сообщила в понедельник, что раскрыла произошедшее в воскресенье убийство дочери философа и политолога Александра Дугина Дарьи Дугиной.

По данным ФСБ, гражданка Украины, подозреваемая в убийстве, после совершения преступления вместе со своей дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.

«Исполнителем является гражданка Украины Вовк Наталья Павловна, 1979 г.р., которая прибыла в Россию 23 июля 2022 года вместе с дочерью Шабан Софией Михайловной, 2010 г.р.», - сообщили в ФСБ. В ведомстве считают, что «преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами», передает « Интерфакс ».

Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля в Подмосковье. «В день убийства Вовк и Шабан находились на литературно-музыкальном фестивале «Традиция», где Дугина присутствовала в качестве почетного гостя», – сообщили в спецслужбе.

Власти Украины отрицают, что причастны к гибели Дугиной.