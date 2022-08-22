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    Лукас: в новом учебном году большинство школ перейдет на эстонский язык обучения

    По словам министра образования и науки Тыниса Лукаса, на эстонский язык обучения перейдут как детские сады, так и школы. Фото: Raul_Mee, Raul Mee

    В новом учебном году большинство учебных заведений Эстонии перейдут на эстонский язык обучения, страна не в состоянии развивать двуязычную школьную систему с точки зрения ресурсов, сказал на пресс-конференции министр науки и образования Тынис Лукас.

    «На эстонский язык обучения переходят как детские сады, так и основные школы и профессиональные училища», – сказал Лукас, отметив, что задача Министерства образования и науки заключается в том, чтобы создать законодательные рамки для перехода на эстонский язык обучения, передает rus.err.ee.
    Программа министерства предусматривает, что количество часов эстонского языка в русскоязычных школах возрастет: «До третьего класса эстонский язык будут преподавать четыре раза в неделю. В 4-7 классах количество уроков возрастет до пяти раз в неделю».
    Помимо этого, в школах планируется поднять уровень владения эстонским языком: «Ученики основных школ должны будут владеть эстонским языком на уровне B2, а в гимназии - на уровне C1».
    Государство также намерено контролировать, владеют ли учителя эстонским языком на должном уровне.

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