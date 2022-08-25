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25 августа 2022 в 8:58 Поделиться:









Эстонский стартап расширяет сеть зарядных станций для электромобилей

По словам генерального директора LIFF Романа Захарова, владельцы электромобилей нуждаются в зарядных станциях и за пределами столицы. Фото: Andras Kralla

Эстонская стартап-компания LIFF (ранее известная как RueX), которая строит сеть зарядных станций для электромобилей, в конце июля открыла новые пункты зарядки в Тарту, Нарве, Раквере и Вяндра, сообщается в пресс-релизе.

За последние шесть месяцев LIFF в три раза расширил свою зарядную сеть и сегодня предлагает 34 пунктов зарядки по всей Эстонии. Амбициозному предприятию принадлежит 15% таллиннских станций быстрой зарядки, оснащенных разъемами CCS (европейский стандарт зарядки). В дополнение к существующим станциям, быстрые зарядные станции были установлены в центре города Таллинна на улице Нафта 6а, заправочной станция Neste на улице Смуули в Ласнамяэ, в отель Hilton Tallinn Park, в кампусе Telliskivi, СПА отеле Эстония и ряде других мест.

«Если в прошлом году количество электромобилей увеличилось на 67%, то в первом полугодии этого года всего было приобретено столько же электромобилей, сколько и в прошлом году. Вполне очевидно, что владельцы электромобилей нуждаются в зарядных станциях и за пределами столицы», — сказал Роман Захаров, генеральный директор LIFF.

Все точки зарядки LIFF можно найти в парковочном приложении Snabb (ранее Barking).