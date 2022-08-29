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    Канцлер ФРГ призвал принять в ЕС Украину, Молдову и Грузию

    Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что Европейский Союз необходимо расширить. Фото: Shutterstock

    Канцлер ФРГ высказался за крупное расширение Евросоюза, пишет DW.

    Канцлер Германии Олаф Шольц настоятельно призвал к кардинальным реформам Евросоюза с целью подготовить его к приему новых членов. «Страны Западных Балкан, Украина, Республика Молдова и в перспективе Грузия должны стать частью ЕС. Это расширение в интересах Европейского Союза», – заявил он, выступая с речью в Карловом университете в Праге в понедельник, 29 августа.
    По словам германского канцлера, Евросоюзу для своего расширения необходимо предпринять кардинальные шаги и, в частности, реформировать Европарламент и систему принятия решений в сфере внешней и налоговой политики.
    Шольц предложил оставить в силе действующее ныне правило, при котором каждая страна-член ЕС выделяет для участия в Еврокомиссии по одному представителю, но высказался за отмену принципа единогласного принятия решений, причем даже в том случае, если это, по его словам, будет иметь последствия и для Германии.
    Кроме того, федеральный канцлер пообещал, что Германия будет и впредь помогать Украине обороняться от российской агрессии и уже в ближайшие недели направит ей современные вооружения, включая системы ПВО, радары и беспилотники.

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